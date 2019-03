El invierno que viene

AVANCE PRÓXIMO PROGRAMA

No es lo mismo una nevada en el centro de Madrid que en el pueblo donde la Familia Real disfruta de la nieve.. No es lo mismo una tromba de lluvia en un barrio pobre de Málaga que en una isla que vive del sol y donde casi nunca llueve. No es lo mismo vivir un temporal de viento en medio del mar... y desde luego no es lo mismo estar bajo cero en el pueblo más frío de España que esperando un cliente en la calle Montera.