Marina Hernández se atreve con un tema de Céline Dion en ‘La Voz’

Marina Hernández ha subido con muchas ganas al escenario de ‘La Voz’ para demostrar su potencial en las Audiciones a ciegas. La joven alicantina se ha atrevido con el complicadísimo tema ‘It’s all coming back to me now’ de Céline Dion.

Ninguno de los coaches se ha girado por la voz de Marina, pero se ha marchado con un gran consejo por parte de Luis Fonsi. La joven talent ha prometido seguir estudiando para regresar al programa, ¡nos vemos a la próxima!