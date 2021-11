Luis Fonsi realiza sus selecciones sin sufrir ningún robo en los Asaltos de ‘La Voz’

Diana, seleccionada para la fase de Directos

Luis Fonsi y David Bisbal han tomado una complicada decisión en su equipo y han otorgado a Diana Larios como la seleccionada para recibir el pase a los Directos de ‘La Voz’: “Eres una reina”. ¡Enhorabuena!

Carlos Ángel, Óscar y Daniel, en la Zona Roja

Llegó la hora de elegir a los talents que se jugaran su puesto en los Directos con una actuación en el Asalto Final de ‘La Voz’ y para eso, ha escogido a sus tres talents que se han sentado en la Zona Roja: Carlos Ángel Valdés, Óscar Ettedgui y Daniel Gómez han sido los tres afortunados.

"Somos familia ahora, somos familia siempre"

Además, el equipo de Luis Fonsi no ha sufrido ningún robo por parte de sus compañeros por lo que tres de ellos, han abandonado su viaje en esta fase y ha destrozado el corazón de sus compañeros. El equipo al completo se ha fundido en un precioso y emotivo abrazo, ¡qué momento más emotivo!

Ainhoa, Tosh y Ángel, eliminados

Al no haber ningún robo en el equipo de Luis Fonsi, no había más huecos en la Zona Roja y no han podido continuar su curso en ‘La Voz’: Ainhoa de Asís, Tosh Ebenezer y Ángel Valera han sido los eliminados en el segundo programa de Asaltos de ‘La Voz’.