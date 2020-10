Adam Ainouz emociona interpretando ‘I’m not the only one’ de Sam Smith en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Adam Ainouz ha sorprendido mucho a los coaches de ‘La Voz’ tocando el piano y cantando ‘I’m not the only one’ de Sam Smith. Un momento único que ha despertado sonrisas y lágrimas en las Audiciones a ciegas.

El talent de origen sueco ha despertado la magia del programa y ha conseguido un pleno al girarse los cuatro coaches por su voz. Tras unos argumentos muy bonitos, Adam ha decidido irse al equipo de Alejandro Sanz.

Revive el programa al completo en ATRESplayer