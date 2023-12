¿Quién ganará La Voz 2023? Los coaches hacen sus apuestas antes de la Gran Final

Faltan unas horas para conocer al ganador de La Voz 2023. Una gala llena de emociones en la que sabremos quién se alza con la victoria y por tanto es la mejor voz del país.

Malú es la única coach que no tiene representación en la Gran Final por lo que está muy tranquila como ya nos aseguró y espera disfrutar al máximo de esta gala, eso sí, no tiene claro quién va a ganar, pero si tiene que apostar se queda con la voz de Nereida: "Me gusta mucho, tiene algo especial, aunque luego llega el público y te tira la porra", señala.

"Uno de mis dos talents va a ganar, pero no sé cuál"

Antonio Orozco no tiene dudas y espera claramente que Nereida o Miguel ganan La Voz 2023. Para el coach, cualquiera de los dos merece la victoria, pero tiene claro que estará en su equipo: "Con Miguel la gente ha contactado mucho con él, mientras que Nereida tiene una de las voces más bonitas de la historia del concurso", admite.

Por su parte, Pablo López también espera que sea su talent el que se lleva la victoria de la noche y apuesta por Pablo Verdeguer: "Tiene bastante apoyo fuera y se lo merece".

Mientras que Luis Fonsi también apuesta por Elsa, la finalista de su equipo: "Elsa tiene grandes oportunidades de ganar, ella ha evolucionado muchísimo y se merece ganar", confiesa.

¿Quién ganará La Voz 2023? ¡Estás son las apuestas más fuertes!