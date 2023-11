La ola de robos a Pablo López y la batalla entre Fonsi y Malú marcan los primeros Asaltos de La Voz

La primera noche de Asaltos de La Voz nos ha dejado decisiones muy complicadas.

Pablo López y Malú, junto a sus asesores Lola Índigo y Abraham Mateo, han sido los coaches que han tenido que elegir qué talents de sus equipos pasan a los Directos de La Voz y cuáles se quedan en la Zona de Peligro.

Antonio Orozco y Luis Fonsi han estrenado sus robos al quedarse con dos talents del equipo de Pablo López. Malú también ha pulsado el botón por la misma artista que el puertorriqueño, pero la coach ha perdido la batalla en uno de los mayores enfrentamientos de los Asaltos.

Equipo Malú

La noche arrancaba con una actuación irrepetible. Malú y Abraham Mateo salían al escenario para emocionarnos con Blanco y Negro. El coach y la asesora demostraban la gran conexión que tienen al conocerse desde hace años creando una de las versiones más bonitas del conocido tema.

A continuación, llegaba el turno para los talents. Ronia era la primera en pisar el escenario para impresionar con un tema de Jessi J.

Carmen Vento creaba su propia versión de Mediterráneo demostrando su gran arte flamenco, mientras que Dária volver a romper el escenario con una fuerza arrolladora al interpretar un tema de Christina Aguilera.

Luna Orleans ponía sentimiento y emoción al equipo de Malú cantando Algo contigo y la dulzura de Judith con un tema de Maríah Carey complicaba las cosas a Malú.

Por último, Julia demostraba su gran potencial con un tema de Katy Perry y Larisa cerraba el equipo de la coach cantando Somethings got a hold on me.

Llegaba el momento de las decisiones, Malú y Abraham Mateo no querían correr riesgos y han pasado a Dária a la fase directos. Luna, Larisa y Ronia eran las elegidas para una segunda oportunidad en los Asaltos de La Voz.

Equipo Pablo López

Pablo López demostraba tener un equipo muy variopinto. El coach arrancaba el Asalto interpretando junto a su asesora, Lola Índigo, El Dragón. La artista no pudo evitar las lágrimas de emoción con este tema tan importante para ella.

Lucas era el primer talent en subirse al escenario y lo hacía dejando una vez más a todo el plató sin palabras ante su brillante voz con un tema de Mecano.

Miguel demostraba que, aunque es un artista callejero, su música llega al corazón. El talent derrochaba un talento muy especial con Andalucía.

Anna Trea volvía a demostrar su originalidad al hacer suya Wannabe y Julieta se crecía en el escenario con una canción de Adele.

Aunque no ha sido su mejor actuación, África se desenvolvía a las mil maravillas con un tema complicado y Lucía dejaba sin palabras a los coaches y asesores tras una actuación que ha dejado huella.

Por último, Pablo cerraba el equipo con su tocayo Pablo que parece que lleva toda una vida encima de un escenario.

El coach malagueño y su asesoras han sufrido la mayor ola de robos de la historia. Sus tres compañeros han pulsado el botón para robarle alguno de sus talents.

Tras elegir a Lucas Feliz para los Asaltos, el coach intentaba mantener a Lucía Campa en su equipo, pero Luis Fonsi y el asesor de Malú pulsaban el botón de robo. Abraham Mateo le acía una de las ofertas más tentadoras que se recuerdan, pero el puertorriqueño doblaba la oferta.

Una batalla campal que se ha saldado con un solo ganador: Lucía se quedaba en el equipo de Luis Fonsi y pasaba a los Directos.

Pablo López se lamentaba por perder a una de las talents más especiales de la edición y veía como Antonio Orozco robaba a Miguel Carrasco sin temores.

El malagueño ha logrado pasar a la Zona de Peligro a Pablo, Anna y Julieta que se enfrentarán por conseguir un pase a los directos en el Asalto Final.