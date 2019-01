LO MEJOR DE LA VOZ EN EL MUNDO

En varias ocasiones los talents han tenido la oportunidad de subirse a los escenarios con alguno de los coaches; Adam Levine y Jordan Smith brillan como 'God only knows', Miley Cyrus y Brooke Simpson ponen en pie el plató con 'Wrecking ball' y Ronan Keating y Tash Lockhart hacen magia con 'Don't dream it's over'.