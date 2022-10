Fin de las Audiciones de ‘La Voz’: los coaches cierran sus equipos en una noche trepidante

Sexta y última noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ y los coaches ya han conseguido las catorce voces que necesitaban para completar sus equipos.

Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco han luchado por conseguir las mejores voces del país en una gala de lo más emocionante. Los 56 talents de la cuarta edición de ‘La Voz’ en Antena 3 ya tienen nombre y apellidos. Este es el resumen de los cuatro equipos con los que disfrutaremos en las siguientes fases del programa:

Equipo Luis Fonsi

Luis Fonsi es el primer coach que cierra equipo en ‘La Voz’ en unas Audiciones a ciegas inolvidables para el artista puertorriqueño y catorce voces con las que Fonsi aspira a ganar el programa.

En este último programa de Audiciones, Luis Fonsi debía conseguir sus tres últimos talents. La primera en sumarse a su equipo fue Gilberta Wilson, una talent por la que luchó incluso bloqueando a Laura Pausini. La versión de la joven cantando 'Hurt' de Christina Aguilera conquistó a los cuatro coaches.

El segundo talent que necesitaba se unió de manera inmediata al equipo tras ser Luis Fonsi el único en girar su sillón. Adrián Garzía cautivaba al coach con su interpretación del tema de Elton John y Blue, 'Sorry seems to be the hardest world'.

La última voz en llegar al ‘Team Fonsi’ fue la de la sevillana Triana Ojeda que se llevó un pleno de los cuatro coach con su original versión de ‘Remolino’, el tema de Francisco Céspedes.

Finalmente, el coach puertorriqueño se hace con un equipo de lo más variado con estilos desde el rock, la música latina, española o el soul.

Este es el resumen de los 14 talents de Luis Fonsi: Dani Sánchez, Alba Ed-Dunia, Jonatan Santiago, Demode Quartet, Tayra Taylor, Génesis de Jesús, Félis Arriezu, Nicolás Moreno, Milos, Nani Gonçalves y Lucía Rodríguez, Gilberta Wilson, Adrián Garzía y Triana Ojeda.

Equipo Laura Pausini

Laura Pausini ya tiene listos los catorce artistas con los que luchará en la siguiente fase. Un equipo lleno de pasión, con estilos equilibrados y con voces y géneros de todo tipo.

En la última gala de Audiciones solamente necesitaba dos voces para poder cerrar su equipo y se hizo con dos de los talents más codiciados.

La primera fue Chiara Oliver que consiguió el primer pleno de la noche interpretado la mítica canción de Stevie Wonder, 'Lately'. La menorquina emocionó con uno de los temas favoritos de los coaches por lo que la lucha entre los cuatro fue de lo más intensa.

El segundo y último talent en completar el ‘Equipo Laura’ fue Omar González. El talent trajo el ritmo de la salsa al plató con el tema ‘Idilio’ de Willie Colón. Los tres coaches que quedaban por girarse pulsaron su botón pero finalmente eligió cerrar las filas de Laura Pausini.

Este es el resumen de los 14 talents de Laura Pausini: Dani Juanico, Ana González, Lara García, LuisFro, Sergio del Boccio, Eva Marco, Javier Simón, Gabriel Herrera, Víctor Bravo, Ana Davidson, Oliver Jaén, Adriana Terrén, Chiara Oliver y Omar González.

Equipo Antonio Orozco

Antonio Orozco es el tercer coach en completar sus catorce voces. Un equipo donde predominan las voces flamencas y sin olvidarse de los músicos instrumentistas. Donde tampoco faltan las jóvenes promesas y las voces llenas de fuerza: “Es un equipo soñado”, confiesa el coach catalán.

En esta última gala debía sumar tres voces que logró conseguir una tras otra. Altea Mainer, Fran Flores y Sonia Gil se incorporaron al ‘Equipo Orozco’ casi al final de la gala. La primera fue Altea con una impresionante actuación cantando ‘Baby I’m a fool’, tema de la cantante estadounidense Melody Gardot. La talent no dudó en elegir el equipo del coach catalán tras haber coincidido con el artista en los Goya y poder enviarle previamente su trabajo.

Tras conseguir a Altea, Antonio Orozco se llevó a Fran y Sonia. El talent toledano conquistó con su versión del tema 'No tengo nada' de Alejandro Sanz mientras que, Sonia Gil demostró su potencia vocal con una arrolladora interpretación de 'Simply the best' de Tina Turner.

Este es el resumen de los 14 talents de Antonio Orozco: Nathalia Wojcik, Álex Perea, Anton Perard, Javier Crespo, Juan Motos, Esperanza Bonelo, Salma Díaz, Adrián Benítez, José Correa, Tamara Valverde, Fael Hernández, Altea Mainer, Fran Flores y Sonia Gil.

Equipo Pablo López

Pablo López es el último coach en cerrar su equipo. Catorce artistas donde no podían faltar los músicos, voces llenas de sentimiento y la originalidad de artistas que brillan en el plató de ‘La Voz’.

Las dos voces que seleccionó el malagueño se caracterizaron de una gran dulzura y sentimiento. La primera, Mari Carmona cautivó con su toque flamenco al versionar el tema 'Vuelves' de Rozalén.

Finalmente, Alba Molina fue la última talent en pasar por las últimas Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ que logró atrapar el corazón de Pablo López con la dulzura de su voz interpretando el tema ‘Nana del mediterráneo’ de María José Llergo.

Este es el resumen de los 14 talents de Pablo López: Kike Benito, Patricia Rubio, Sandra Corma, Sara Guadalupe, Javier Santacruz, Ana Corbel, Josué Sánchez, Sofía Rico, Teresa de Luis, Joshua, Álvaro Santos, José Carlos Escobar, Mari Carmona y Alba Molina.