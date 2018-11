Europa FM premiará al mayor fan de ‘La Voz’ con un viaje a una capital europea para ver a Ed Sheeran en concierto

Más de 10.000 oyentes han participaron en el concurso organizado Europa FM, emisora oficial de 'La Voz', para elegir a un candidato que se enfrentará a las audiciones a ciegas del nuevo formato musical de Antena 3.

La canción más votada fue la versión del tema 'Shape of You' de Ed Sheeran y para celebrarlo, Europa FM premiará a un oyente con un viaje para dos personas para asistir, en una capital europea, a un concierto en directo del cantante británico.

Para poder ganar hay que demostrar ser el mayor fan de 'La Voz' de Antena 3, para lo que será necesario entrar en la web de Europa FM (www.europafm.com) y contestar a cuatro preguntas relacionadas con el concierto improvisado que dieron en pleno centro de Madrid los coaches Antonio Orozco y Luis Fonsi. Además, será preciso tirar de ingenio para responder a una quinta pregunta: ¿Qué cualidades tiene que tener un concursante para ganar 'La Voz'?

La persona que conteste correctamente al cuestionario y dé la respuesta más original y divertida ganará un viaje para dos personas -incluyendo vuelo, hotel y las entradas- para asistir a un concierto del artista internacional Ed Sheeran en una capital europea.

'La Voz' tendrá una presencia total en redes sociales con contenido exclusivo en Instagram, Twitter y Facebook que hará las delicias de los seguidores del formato. Además, dentro del propósito de acercar al espectador y hacerlo partícipe del programa, el canal oficial de Youtube cuenta con vídeos de los coaches a los que se unirán las actuaciones y mejores momentos de cada gala.

Ed Sheeran, todo un icono de la música pop actual

Ed Sheeran es uno de los artistas internacionales más importantes del momento. El compositor y cantante británico sabe emocionar con sus baladas como 'Perfect' o hacer bailar sin parar como con éxito mundial 'Shape Of You'. Su último trabajo, 'Divide', publicado en 2017, continúa siendo una fábrica de éxitos con canciones como 'Happier', 'Galway Girl' o 'Castle On The Hill'.

Por ese motivo, Ed Sheeran continúa llevando estas canciones junto a otros grandes hits de su carrera por todo el mundo, llenando estadio tras estadio. Su extensa gira seguirá en 2019 y ahora Europa FM ofrece la oportunidad de poder disfrutar de sus canciones en directo.