"Estoy impresionado": un talent conmueve a David Bisbal con su dedicatoria de despedida

Carlos Ángel Valdés ha maravillado con su potente voz durante su actuación en el Asalto Final de 'La Voz' interpretando 'Say you won't let go'.

El talent suele dedicarle sus actuaciones a su familia pero, en esta ocasión, ha querido hacer una mención especial: a David Bisbal.

El artista almeriense, que no se esperaba el mensaje del talent, se ha mostrando muy agradecido en su despedida como asesor de Luis Fonsi, recordando a todos que siempre serán una familia y que pueden contar con él para lo que quieran. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!

