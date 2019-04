Cómo se vota en 'La Voz'

Os prevenimos de que hay varias situaciones en las que puede que no consigas votar desde tu teléfono. Algunas líneas tienen restringido el acceso a los servicios de mensajes SMS Premium y llamadas a números 905, bien por defecto o bien porque lo haya solicitado expresamente el titular. En este caso tendrías que ponerte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de tu operadora móvil y solicitar que habiliten el servicio de mensajes y llamadas Premium. También, algunas de las operadores móviles virtuales del mercado no tienen tiene activado el servicio de llamadas y envío de SMS a números premium. Si tu operador es un operador móvil virtual puedes contactar con el Servicio de Atención al Cliente y preguntarles si tu operadora tiene habilitado el servicio de SMS y llamadas Premium. También ,en caso de una repetición intensa de mensajes y llamadas en un plazo de tiempo corto desde un mismo temrinal, algunas operadoras de telefonía aplican un control de consumo que restringe automáticamente el servicio. En el caso de líneas de prepago, la votación no se completaría en caso de que existiera un saldo insuficiente para el cobro del mensaje o la llamada. Ten en cuenta que en el caso de algunos móviles de empresa es necesario marcar un “cero” antes del número para poder realizar el envío del mensaje o la llamada. Si participas desde un móvil asegúrate de tener cobertura al hacerlo. Y por supuesto, participa siempre después de que se anuncie la apertura de líneas, y antes de que desde el programa anuncien que se cierran. Ponemos a tu disposición un correo electrónico para cualquier duda respecto a las votaciones de La Voz info@a-p-m.es así como un número de atención al cliente: 902 210 230, en el que estaremos encantado de atender vuestras consultas.

Alterna. Coste 1,45 €/llam desde fijo y 2 €/llam desde Móvil. SMS 1,45€ (IVA incl) Atc. Clte. 902210230 info@a-p-m.es Bases ante Notario. Mayores de 18 años. Política de privacidad en www.eurostar.es