Celebra el 'Día Mundial de la Voz' recordando las 10 actuaciones más espectaculares de las Audiciones a ciegas

El 16 de abril se celebra el 'Día Mundial de la Voz'. Con este día se pretende concienciar a la población sobre la importancia de la salud vocal para la comunicación, incentivando la consulta temprana ante cualquier síntoma relacionado con la voz.

Para apostar por la importancia de la voz en la música hemos recopilado las diez grandes actuaciones que sorprendieron durante las Audiciones a ciegas. Voces desgarradores, voces líricas, voces dulces o voces con arte flamenco, forman parte de algunas de las interpretaciones más espectaculares que han pasado por el escenario de 'La Voz'. ¿Con cuál te quedarías?

1. LINDA RODRIGO - 'ISSUES'

La joven malagueña de 18 años, Linda Rodrigo, estrenó el equipo de Luis Fonsi tras haberse girado todos los coaches, menos Paulina Rubio que se sintió "furiosa" tras haber sido bloqueada. La joven impresionaba con el tema 'Issues' de Julia Michaels.

2. ANDRÉS IWASAKI - 'IS THIS LOVE'

Andrés Iwasaki se sentó frente al piano en las ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz’ y ha sorprendió con una versión propia de ‘Is this love’ de Bob Marley. Los cuatro coaches se giraron al escuchar su voz tan especial.

3. KEILA GARCÍA - 'LOST ON YOU'

Keila García, acompañada de su violonchelo, sorprendía a los cuatro coaches con su gran voz en una dulce interpretación del tema 'Lost on you' de LP. ¡Pleno merecido!

4. MARÍA PORTILLO - 'VOLVER'

Todos los coaches han lucharon por tener a María Portillo en su equipo, pero fue Pablo López el que consiguió llevarse a la talent después de haber bloqueado a Antonio Orozco. La talent enamoró con su versión de tema 'Volver' de Estrella Morente.

5. LION - 'TOXIC'

Lion se subió al escenario de 'La Voz' con solamente su guitarra. El talent impresionó a los cuatro coaches que no dudaron en girarse a los pocos segundos. Una peculiar y maravillosa interpretación acústica de 'Toxic' de Britney Spears.

6. ANDRÉS BALADO - 'PURPLE RAIN'

Andrés Balado derrochó energía en el escenario de ‘La Voz’ con 'Purple Rain' de Prince. ¡Menuda voz tiene este talent! Paulina Rubio y Luis Fonsi fueron los que lucharon por conseguir al talent gallego.

7. AITOR MARTÍN - 'DARK TIMES'

El talent madrileño dejó a todos boquiabiertos con su interpretación frente al piano de 'Dark Times' de The Weekend, y aunque los cuatro coaches lucharon por Aitor Martín, fue Paulina Rubio la que ganó con su alegato.

8. PALOMY - 'ÁNGEL CAÍDO'

Palomy pisó fuerte el escenario de 'La Voz' para asombrarnos con su voz interpretando 'Ángel caído' de Malú. La joven talent de 24 años ha hecho que los coaches se emocionasen con su canción. ¡Vaya revolución!

9. MEL - 'IRON SKY'

Mel subió al escenario de ‘La Voz’ con solamente su guitarra y su sombrero rojo. El talent nosdejó impresionados con su versión de ‘Iron sky’ de Paolo Nutini y causó sensación entre los coaches.

10. ANDRÉS MARTÍN - 'DANCING ON MY OWN'

Andrés Martín nunca pensó que tras esta actuación en las Audiciones a ciegas de 'La Voz' se convertiría en el ganador de la edición. El talent conquistó a los coaches con su interpretación de ‘Dancing on my own’ de Callum Scott. ¡Fantástico!