Joshua fascina en ‘La Voz’ con una versión propia de ‘The man who can’t be moved’

Joshua ha sido el primer talent en pisar el escenario en los Asaltos de ‘La Voz’. El talent del equipo de Pablo López y Raphael ha sorprendido a todos los asistentes desde las primeras notas de su canción.

El joven concursante filipino ha demostrado una gran versatilidad en su voz mientras interpretaba una versión propia del tema ‘The man who can’t be moved’ de The Script. Una actuación llena de sentimiento durante esta fase del programa. ¡Increíble!