Grandes reencuentros, emociones a flor de piel y mucho talento en la primera noche de La Voz All Stars

Hasta aquí la primera noche de La Voz All Stars en la que los coaches han vivido una noche mágica al reencontrarse con grandes amigos de la música. Malú, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi han luchado, una vez más, por conseguir a los mejores.

Los coaches han reconocido en la mayoría de las ocasiones a los talents con los que han compartido equipo y es que hay voces que son imposibles de olvidar. Cada uno de ellos tenía cuatro plazas en sus equipos que han ido completando con grandes voces. Una gala que nos ha dejado las emociones a flor de piel y que nos ha transportado al pasado.

Cada uno de los coaches han contado con un superbloqueo que han utilizado como un arma indispensable para quedarse con sus voces favoritas. ¡Así han quedado los equipos All Stars!

Equipo Pablo López

Pablo López ha sido el coach más rápido en cerrar su equipo All Stars y ya está listo para ganar la última edición de La Voz que le falta al malagueño. Sus cuatro talents son voces muy especiales, que le han tocado el corazón y con las que ha vuelto a reencontrarse.

Javier Erro le ha enamorado con su tema Hábito de ti de Vanesa Martín, una canción muy especial con la que el talent ha triunfado en el escenario. Ana González ha conseguido el único pleno a cuatro de la gala al cantar un María de la O, la joven ha revivido un momento muy especial en su vida, aunque esta vez se ha marchado con el malagueño.

Curricé ha cambiado de coach en esta ocasión y tras impresionar con un tema de Imagine Dragons se ha quedado con Pablo López. Por último, el malagueño ha cerrado su equipo con la voz de Paula Espinosa y su Corazón partío.

Equipo Malú

Malú ha sido la siguiente en completar su equipo en La Voz All Stars con cuatro voces únicas que han conquistado su corazón. Cuatro súper estrellas en las que confía plenamente para convertirse en la ganadora de la primera edición de La Voz All Stars. Rafael Ruiz, El Bomba, ha sido el primero en entrar en su equipo y Diana Larios no ha dudado en cambiarse de equipo al escoger a la coach.

Por último, Marina Jiménez y Besay Pérez son las otras espectaculares voces que están con ella y que lucharán por ser el mejor de los mejores.

Equipo Luis Fonsi

El puertorriqueño ha vivido una noche de grandes reencuentros ya prácticamente conocía a cada una de sus voces. Carlos Ángel Valdés ha estrenado su equipo protagonizando un momento muy especial cuando su coach le ha reconocido al cantar Jealous.

El eco de Andrés Balado, la increíble voz de Gonzalo Alhambra con una versión de Pienso en tu mirá y Dan Rain han cerrado sus filas. Un equipo repleto de talento con el que luchará por ser el mejor entre los mejores.

Equipo Antonio Orozco

Antonio Orozco ha vivido una noche complicada. El coach ha tardado mucho en tener a un talent dentro de su equipo ya que a pesar de pulsar el botón no lograba convencer. Miguelichi ha sido el primer artista en entrar a sus filas, una voz que el coach ha reconocido con los primeros compases.

La espectacular voz de Toyemi, la dulzura de Auba Murillo y el timbre de Javier Moya completan su equipo. Unas voces con las que espera ganar la primera edición de La Voz All Stars.