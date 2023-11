On Five hace su alegato para volver a La Voz: “Tenemos un estilo de música que aquí no se ha visto antes”

A pesar de no haber superado las Audiciones a ciegas, On Five está a tan sólo un paso de colarse en los Directos de La Voz. Miriam Rodríguez vio algo especial en ellos en su día y gracias a su talento y a sus brillantes actuaciones en El Regreso, el grupo podría volver a la competición como concursantes de pleno derecho. ¡El público ya está votando entre ellos y María!

“Al ser un grupo a capella, creo que es un estilo de música que aquí en La Voz no se ha visto antes”, ha recalcado una de las integrantes del On Five como su punto fuerte. Todos los miembros tienen muchas ganas de sorprender al público con su forma de versionar y jugar con las canciones.

On Five tiene muchas dudas con respecto a qué coach elegirían si consiguiesen el pase a los Directos, pero han confesado que tienen especial debilidad por Luis Fonsi porque saben que le encantaban los grupos a capella, aunque están abiertos a lo que sea.

Todavía podéis seguir votando entre María y On Five para volver a La Voz. Uno de ellos se reincorporará como concursante de pleno derecho el próximo viernes. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha confesado On Five!