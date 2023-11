¡Numerazo! On Five demuestra su talento y personalidad con Havana

On Five se ha ganado una plaza en el último programa de El Regreso. El grupo ha llegado hasta aquí, al igual que lo han hecho María y Judith y Miriam Rodríguez sólo se podía quedar con dos talents para que luchasen por volver a La Voz de manera oficial.

El paso de On Five por La Voz y El Regreso ha sido espectacular hasta ahora. El grupo ha pasado de no ser elegido por ningún coach en las Audiciones a ciegas a estar a un sólo paso de los Directos.

Miriam Rodríguez se ha vuelto a quedar de piedra con ellos con una brillante y personal actuación de Havana. On Five hace las canciones suyas y esa magia no es fácil de conseguir. ¡Por eso Miriam Rodríguez ha decidido seguir apostando por ellos!

El público ya está votando quién quiere que vuelva a la voz: On Five o María. Uno de ellos volverá a los Directos de La Voz dispuesto a luchar por el triunfo. ¡Qué ganas de saber quién será!