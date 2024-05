¡El único en pulsar el botón! El jazz de Colin convence a David Bisbal: “Gracias por tu arte”

Colin es nuestro siguiente artista en subirse al escenario de La Voz Kids. El talent de 15 años es de Irlanda, pero vive en Valencia.

Adora el jazz, es su vida, y por eso ha interpretado en el escenario ‘It had to be you’. Una voz por particular con el que ha conquistado a David Bisbal.

Al coach le ha gustado mucho como el talent ha jugado con su voz: “Me ha faltado un poco más de fuerza, pero lo vamos a trabajar”, ha señalado.

Bisbal le ha dado la enhorabuena y ya está dentro del equipo de David Bisbal. ¡A por ello!