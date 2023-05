¡Todo o nada! Paula arriesga al cantar rock en las Audiciones a ciegas

En ‘La Voz Kids’ seguimos cumpliendo sueños como el de Jaime. El talent es el mayor fan de Aitana y ha cumplido su gran sueño al cantar con Aitana ‘Vas a quedarte’. Además, la artista se ha girado durante su actuación y, por tanto, ya está dentro del equipo Aitana.

Ahora llega el momento para Paula Román. La talent de trece años es una apasionada del flamenco, pero ha querido apostar por un genero muy diferente al que suele cantar.

Paula ha optado por cantar ‘No one like you’ arriesgándolo todo a pesar de no ser su género. Cuando todo parecía perdido, David Bisbal ha decidido pulsar el botón en el último segundo de la Audición.

La talent se ha puesto muy contenta y no ha podido evitar salir corriendo para abrazar a Bisbal. ¡Por los pelos! Pero Paula ya estás dentro del equipo de David Bisbal ¡Enhorabuena!