Marina y Roberta, las finalistas del equipo de Aitana en ‘La Voz Kids’

El público de ‘La Voz Kids’ ha tomado su decisión en la Semifinal de ‘La Voz Kids’ a partir de una votación que ha causado mucho nerviosismo en Aitana. Finalmente, la primera seleccionada para acompañar a la coach en la Final ha sido la impresionante voz de Marina Oliván. La talent riojana se llevó todos los aplausos del público y de los coaches tras su fantástica versión de ‘Feeling good’ de Nina Simone.

Vídeo: Marina Oliván causa sensación versionando ‘Feeling good’ en la Semifinal

Aitana: "Son dos niñas muy especiales"

Aitana se ha emocionado mucho al tener que tomar esta complicada decisión de seleccionar al último finalista de ‘La Voz Kids’: “No va a ser justo elija a quién elija”, comentaba a sus talents antes de dar su veredicto.

De entre los tres restantes de su equipo, se ha quedado con la maravillosa voz de Roberta Fauteck que dejó a todos sin palabras al escucharla cantar ‘Shake it out’ de Florence and The Machine.