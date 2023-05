El talismán de Rosario en las Audiciones a ciegas: “Era de mi hermano, me lo he puesto para que me dé suerte”

En 'La Voz Kids' estamos acostumbrados a vivir momentos mágicos de la mano de los talents, como el arte flamenco que ha derrochado Amanda en las Audiciones a ciegas.

Pero, en esta ocasión, también los coaches son protagonistas de momentos muy emotivos. Rosario ha compartido con el resto de sus compañeros que los pantalones que lleva cada noche de Audiciones a ciegas... ¡eran de su hermano!

De hecho, esos pantalones fueron un regalo suyo a Antonio Flores, pero ya fallecido Rosario se quedó con ellos. "Me los he puesto para que me dé suerte este año", ha dicho la artista.

Y es que unos pantalones cargados de tanto arte y mística parece que está surtiendo efecto, ya que Rosario está formando un auténtico equipazo. ¡No te pierdas este emotivo momento en el vídeo!