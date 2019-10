AUDICIONES A CIEGAS | MEJORES MOMENTOS

Román Suárez se ha venido abajo tras su actuación y todos los coaches le han mostrado su apoyo y le han dado ánimos. El joven talent ha llorado desconsoladamente tras no ser elegido por ninguno de ellos en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids' pero se va con las mejores palabras de los cuatro coaches: “Lo has cantado de corazón y lo has hecho muy bien”.