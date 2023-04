Rosario habla de su regreso a 'La Voz Kids': "Me siento muy bien, me hace mucha ilusión"

Este sábado llega a Antena 3 un nueva edición de 'La Voz Kids'. Bisbal, Yatra, Aitana y Rosario son los coaches que lucharán por conseguir la mejor voz kids del país.

Rosario ha hablado de su regreso a este formato que tantas alegrías le ha dado: "Me siento muy bien en 'La Voz Kids', me ha echo mucha ilusión que los niños me hayan echado tanto de menos", señala.

Además, la artista ha confesado que no sigue ninguna estrategia para coger a los talents: "Mejor no pensar y dejar que los niños te vayan contando a ti cómo va su evolución", admite.

Rosario ha hablado sobre Yatra y Aitana a los que ya conocía y a los que ha dedicado unas bonitas palabras: "Con Yatra hice 'Dharma' y hemos tenido la posibilidad de conocernos mucho antes de venir aquí", asegura. "Con Aitana la estoy conociendo mejor ahora, es una niña maravillosa y da gloria estar a su lado", dice de Aitana.

No te pierdas este sábado el estreno de 'La Voz Kids' en Antena 3 a las 22.0hh.