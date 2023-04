La rabia de los coaches al no girarse con Gabriela: “La equivocación ha sido nuestra”

Hemos tenido que esperar a la segunda noche de Audiciones a ciegas para uno de esos momentos que nos rompe el corazón. Gabriela ha puesto toda su alma y su corazón sobre el escenario, pero ningún coach se ha dado la vuelta para sumarla a su equipo.

Cuando los sillones giran solos y los coaches ven a la pequeña talent, los rostros se tornan completamente, llenos de tristeza. Rápidamente, Sebastián Yatra corre a abrazar a Gabriela, mientras que los otros tres miran pasmados a una niña junto a su guitarra que no ha conseguido superar las Audiciones a ciegas.

Pero no por errores suyos, ellos tienen muy claro que se han equivocado al no pulsar sus botones. Aitana le dice a Gabriela que se arrepiente mucho de no haberse girado mientras que Pablo López le asegura que, en un futuro, de una manera u otra, sus caminos se volverán a encontrar, y la verá cantar igual de bien que lo ha hecho sobre el escenario de 'La Voz Kids'.

Yatra le dice a la pequeña talent que, normalmente, las equivocaciones se dan sobre el escenario, pero en esta ocasión han sido ellos, los coaches en sus sillones, los que se han equivocado. Gabriela ha recibido todo el apoyo de los cuatro coaches y una fuerte ovación del público sin perder en ningún momento la sonrisa. ¡Revive este momenzato!