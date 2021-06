La unión de dos talents de 'La Voz Kids' con un histórico equipo que ganó el bote en '¡Boom!'

Los espectadores de 'La Voz Kids' pudieron disfrutar del talento de Xoel Tarín y Marcos del Río en la quinta noche de las Audiciones a ciegas.

Xoel impregnó el plató de energía positiva con 'I feel good', de James Brown, y consiguió que Vanesa Martín se girara. Por su parte, Marcos encandiló con 'Let it be', de The Beatles, pero lamentablemente no obtuvo el pase a las Batallas.