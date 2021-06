Una talent sorprende a un coach con un comentario sobre su estilismo en 'La Voz Kids'

Marta Fernández ha cautivado a los espectadores al interpretar el tema 'When I was your man', de Bruno Mars, en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'.

La talent madrileña de 11 años ha logrado captar la atención de Rosario, quien no ha dudado en pulsar el botón.

Emocionada por lograr el pase a las Batallas, Marta ha pedido a David Bisbal cantar junto a él y ambos han creado magia con 'Dígale'.