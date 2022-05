Rendirse no era una opción: la talent que maravilló a los coaches un año después de no superar las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Marina Oliván es el ejemplo perfecto de la superación propia, de no rendirse hasta conseguir tu sueño. La pequeña talent, proveniente de La Rioja, sorprendió a todos en su presentación al comentar que ya se había presentado el año pasado a 'La Voz Kids'.

Hace un año, Marina apostó por 'Uncover' en las Audiciones a ciegas de la segunda edición de 'La Voz Kids', pero ninguno de los coaches se dio la vuelta. Pero 'rendirse' no está en su vocabulario: se apuntó a clases de canto para mejorar, dispuesta a aprovechar la siguiente oportunidad que tuviera.

Y vaya si la aprovechó. En esta tercera edición del talent show, con aires más renovados y un aprendizaje tras no superar las audiciones pasadas, Marina maravilló sobre el escenario con 'Always remember us' de Lady Gaga. ¡Los cuatro coaches se giraron para sumarla a su equipo!

La talent decidió sumarse al equipo de Aitana, con la que seguirá aprendiendo a lo largo de esta tercera edición de 'La Voz Kids'.

¡Menudo ejemplo de superación!