Lisbel Francisco ha conquistado a los cuatro coaches con su interpretación de 'Almost is never enough', de Ariana Grande, en las últimas Audiciones a ciegas de 'La Voz Kids'.

La talent, con su potente voz, ha logrado que Vanesa Martín, David Bisbal, Rosario y Melendi se dieran la vuelta para hacerse con su talento y sumarla a su equipo.

Los artistas han comenzado su batalla argumental para convencer a la pequeña talent, y Melendi y Rosario han protagonizado un divertido momento.

Melendi, haciendo gala de su picardía y humor, se ha dirigido a su compañera: "Siento tirar abajo tu argumento".