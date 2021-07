Marta Fernández ha puesto los pelos de punta con su versión de 'When I was your man', de Bruno Mars, en el Último Asalto de 'La Voz Kids'.

Tras su paso por el escenario, Rosario Flores solo ha podido rendirse ante la impresionante actuación de su talent; ha halagado su manera de cantar y no ha podido evitar aplaudirla.

La talent, además de cantar con el corazón, se ha preocupado por el estado de salud de Melendi, quien se había ausentado el anterior programa por una gripe, tal y como lo explicó él mismo.