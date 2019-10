Las Audiciones a ciegas han finalizado y los cuatro coaches ya tienen a los 15 talents dentro de sus equipos. La competición ha sido dura durante estas últimas doce noche pero, David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi ya tienen a las mejores voces que han pasado por el escenario de 'La Voz Kids'. Doce programas con intensas peleas, voces prodigiosas, bloqueos, diversión y mucha ternura.

En la duodécima noche, Rosario Flores y David Bisbal han sido los últimos en conseguir a las voces que les faltaban. Un programa lleno de emoción y grandes momentos en el que los coaches cerraron con ilusión esta etapa para comenzar con fuerza la fase de Batallas. "Hay una complicidad entre los cuatro muy bonita", revelaban los coaches tras haber compartido doce noches de intensa búsqueda de las mejores voces del país.

Melendi y Vanesa Martín fueron los primeros en cerrar sus equipos

Melendi fue el primero de los coaches en conseguir las 15 voces de su equipo en 'La Voz Kids'. El coach asturiano ha logrado triunfar con su peculiar táctica para convencer a los niños con la cual sus compañeros le llamaban el "hipnotizador". Dentro de su equipo se encuentras niños y niñas de voces muy potentes y también de mucha dulzura. Sobre todo, Melendi ha logrado obtener a su ansiada voz flamenca por primera vez en la historia del programa.

La segunda coach en cerrar su equipo fue Vanesa Martín. La coach malagueña consiguió 15 artistas muy diversos en las Audiciones a ciegas. Ahora, competirá para saber cuál de ellos puede ser la mejor voz del país. Vanesa Martín optó por girar su sillón ante voces principalmente femeninas y solamente cuenta con tres niños de estilos muy diferentes.

Rosario Flores y David Bisbal los últimos en cerrar sus equipos

Rosario Flores fue la tercera en completar su equipo. Con la ternura de Marta Pérez, la pequeña de 12 años que tras los nervios al ver girar a la coach, se quedó sin voz; y con el carisma de Claudia Martínez, la joven valenciana de 10 años que interpretó 'This is me' de la película 'El gran showman'; cerró su equipo para dar paso a las Batallas. En resumen, la coach madrileña cuenta con un gran equipo que refleja su estilo personal con voces llenas de sabor flamenco. Además, ha conseguido voces con mucha ternura y también, voces rebosantes de fuerza. La coach madrileña se convierte así en una firme candidata para hacerse con su tan ansiada victoria.

David Bisbal fue el último en completar su equipo. El almeriense ha sido el coach más bloqueado, aunque también es el que más plenos ha conseguido. Dentro de su equipo, destacan las grandes voces tanto femeninas como masculinas y además, con gran sensibilidad y mucha garra. En la última noche de Audiciones a ciegas cerró su equipo con la asombrosa voz lírica de Maksym Pashnyk, un talent de 11 años que dejó a todos impresionados con su versión de 'Funiculì, funiculà' de Luciano Pavarotti; también sumó la angelical voz de Alicia Pétina, una niña de 11 años que interpretó 'Memory' de Barbra Streisand; y finalmente, con la fuerza de Lucía Torres, una talent malagueña de 14 años que conquistó con 'Warrior' de Demi Lovato.

Los equipos tras el último programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Melendi (15) : Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez, Enshar Ghateh, Pablo Monge, Pablo Castiñeira, Lucie Labays, Olivia Fernández y Julia Gonçalves.

: Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez, Enshar Ghateh, Pablo Monge, Pablo Castiñeira, Lucie Labays, Olivia Fernández y Julia Gonçalves. Equipo Vanesa Martín (15) : Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre, Evelyn Condrow, Patricia García Irene Gil y Marcos Díaz.

: Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín, Carmen Ferre, Evelyn Condrow, Patricia García Irene Gil y Marcos Díaz. Equipo Rosario Flores (15) : Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero, Ruslana Panchyshyna, Paola Casas, Saira Suárez, Claudia Saura, Marta Pérez y Claudia Martínez.

: Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero, Ruslana Panchyshyna, Paola Casas, Saira Suárez, Claudia Saura, Marta Pérez y Claudia Martínez. Equipo David Bisbal (15): Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés, Alba Aguilar, Adriana Tonda, María Expósito, Ana Escudero, Lucía Souto, Giada Alessio, Maksym Pashnyk, Alicia Pétina y Lucía Torres.

Además, ya puedes adelantarte a la emisión y ver el primer programa de la fase de Batallas en ATRESplayer PREMIUM. ¡No te lo pierdas!