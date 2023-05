¡Momento inolvidable! Paula sorprende a Rosario al pedirle cantar ‘Qué bonito’ en ‘La Voz Kids’

Paula Román ha venido a ‘La Voz Kids’ para arriesgarlo todo. La joven talent es una apasionada del flamenco, pero a pesar de que es su estilo de música ha decidido presentarse a su Audición con un género muy diferente: el rock.

La talent ha cantado ‘No one like you’ y aunque parecía que estaba todo perdido, David Bisbal se ha girado en el último segundo.

Después de este chute de adrenalina, Paula le ha pedido a Rosario cantar con ella ‘Qué bonito’ sorprendiendo a la propia coach: “¿Enserio quieres cantar conmigo?”, ha dicho asombrada.

Las dos han protagonizado un momento muy especial con este tema que ha hecho el resto de coaches se emocionen, además que Paula ha querido dedicarle está canción a su abuela.