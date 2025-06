“Te estaba esperando”: ¿reconocerán los coaches a este talent de La Voz Kids?

Antonio no es un desconocido en el escenario de La Voz Kids. En la gala pasada, vivió su primera Audición a ciegas, una actuación en la que, a pesar de su entrega, no logró que ningún coach pulsara el botón. Pero su historia no terminó ahí.

A pesar de que este año ya se había otorgado una segunda oportunidad, los coaches decidieron dársela también a él, reconociendo que había algo en su voz, en su estilo, que merecía ser escuchado de nuevo.

Y Antonio no decepcionó. Con la determinación de quien sabe lo que significa tener una nueva oportunidad, eligió interpretar ‘Sincericidio’, de Leiva, un tema que hizo único y con el que destacó su originalidad. Esta vez, su voz conectó al instante.

Edurne fue la primera, y única, en girarse, y lo hizo sin dudar. Al verlo, no pudo evitar sonreír con complicidad: “Te estaba esperando”, le dijo con emoción, reconociendo de inmediato al talent.

Antonio no solo se ganó una segunda audición: se ganó un lugar en La Voz Kids y en el equipo de Edurne, que ahora apuesta por él para acompañarlo en este nuevo comienzo.