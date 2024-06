David Bisbal reivindica el talento que hay en España: “Nos hacéis sentir orgullosos”

Rafael, Juan Francisco, María y Juan José han dejado a todos perplejos con su batalla tras interpretar ‘Válgame Dios’ de Niña Pastori.

Una canción muy complicada que han defendido con uñas y dientes. Los cuatro talents han demostrado que llevan el arte en las venas.

A Rosario se le venía una decisión muy complicada, pero antes David Bisbal ha querido intervenir: “Qué orgullosos me hacéis sentir, vienen compañeros de Latinoamérica para que veáis lo que significa el talento nuestro”, señala.

Mau & Ricky le han dado la razón al coach: “Para mí eso es imposible, si uno no nace aquí y no lo tiene en las venas, eso no sale”, señalan los asesores de Melendi.

Mau estaba impresionado: “Es imposible imitarlo”, y eso que conoce de sobra este género. “Me honra con poder estar aquí presente y ver esta vaina real”, confiesa Ricky.

¡Menudo arte tenemos en La Voz Kids!