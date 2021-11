¡Ni los 100 euros de consolación! Iván se va a casa con la cantidad mínima de La ruleta de la suerte

En La ruleta de la suerte pasan cosas inéditas como la que ha ocurrido en este mismo programa. A veces la suerte no está del lado de los concursantes y así le ha ocurrido a Iván, que no ha conseguido llevarse ni los 100 euros de consolación que se les otorga a los que no resuelven nada.

Sin embargo, el concursante ha resuelto un panel por 25 euros y esa es la cifra con la que se va a ir a casa: “Me da rabia”, ha confesado Jorge Fernández en el recuento de marcadores.

Así se ha lamentado Iván… ¡Qué pena!

¿Quieres adelantarte a la emisión de los próximos programas? ¡Hazte de ATRESplayer PREMIUM!