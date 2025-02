“Vamos a ver qué hubiera pasado”: El peligro de comprobar que habría caído en el bote si hubiera optado por arriesgar

¡Sara está que se sale! A punto de perder el turno en varias ocasiones, la concursante ha conseguido colocarse con una cifra espectacular.

A pesar de tener todo de su lado y muchas posibilidades de caer en el bote, con 1075 euros, no ha querido arriesgarse más y ha decidido resolver perdiendo la oportunidad de ganar otros 2.450 euros más con el bote.

El no tener comodín le ha hecho a la concursante no pensárselo demasiado: “Mas vale pájaro en mano que ciento volando”, ha dicho. Los ánimos de sus compañeros y el público no han servido de mucho y se ha lanzado a resolver.

Jorge Fernández le animó a tirar para ver “qué hubiera pasado” si se hubiera arriesgado a tirar una vez más y Sara ¡ha caído en el bote! Lo único que podía hacer era llevarse las manos en la cabeza, pero, como dice Laura Moure, quizás la emoción le hubiera llevado a tirar de otra manera.

La concursante se va a jugar la final con 2.075 euros que no está nada mal. Veremos si consigue llevarse algo más de dinerito, o mejor aún, el coche. ¡Revive este momento!