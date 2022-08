El plan veraniego que cautiva a los concursantes de ‘La ruleta de la suerte’ para invertir su dinero

Edu ha decidido no arriesgarse y no seguir tirando durante el panel de la letra oculta. El concursante intentaba conseguir el gajo del “me lo quedo” para así poder atrapar el súper comodín que se encontraba en manos del presentador.

Edu ha resuelto correctamente el panel descifrando una frase que, como bien daba a entender la pista que tenía, ha despertado la envidia de todos.

Los concursantes han reconocido que ver las fotos de los famosos en sus yates les da bastante envidia, lo que ha provocado que surja un plan inesperado para poder realizar con el dinero que ganen cuando salgan del programa.

“Entre los tres juntos igual…” ha dejado caer Edu a la idea que ha propuesto Jorge Fernández y probar esta lujosa experiencia. ¿De qué puede tratarse? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!