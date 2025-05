“Jo, pero además sin ningún reparo”: Edu cae en el Me lo quedo y lo utiliza con su compañera Alejandra descaradamente

Alejandra estaba en racha, pero ha caído en su primer Pierde turno y aunque tenía oportunidad de utilizar el comodín, que su compañera Belén no hubiese tocado aun la ruleta, le ha hecho empatizar con ella y dejarle jugar.

Aun así, Belén no ha durado mucho, porque nada más tirar ha caído en la Quiebra ¡pobrecita! A Edu se le ha dado mejor porque, aunque caído en los 25 euros, había 6 letras “R” y se ha puesto con 150 euros en un segundo.

Pero su suerte no se ha quedado ahí, Edu ha caído en el Me lo quedo, con la posibilidad de quitarle todo a Alejandra. Esto ha sido una jarra de agua fría para la concursante, porque además Edu no ha esperado para utilizarlo y le ha quitado todo a su compañera sin ningún tipo de remordimiento: “Jo, pero además sin ningún reparo”, decía Jorge Fernández entre risas.

Las ganas que tenía Alejandra de hacerse con el gajo han impulsado a Edu a cogerlo lo más rápido posible y con 300 euros ha resuelto. A pesar de tener dos comodines, que la Quiebra estuviera cerca no le ha hecho mucha gracia, y es que perderlo todo después de tanto esfuerzo no era una opción. ¡Vaya jugada llena de tensión! Revívela.