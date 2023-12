La pasión de Laura Moure por las luces navideñas: “A mí me encantan, aunque no sea Navidad”

Los programas de Navidad siempre nos desvelan curiosidades con los adornos navideños. En esta ocasión, ha sido Laura Moure la protagonista: “A mí lo que me pasa es que me encantan las luces, pongo un montón durante la Navidad y luego no las quiero quitar”. Jorge ha corroborado las palabras de su compañera: “Alguna vez has puesto tu casa en Instagram y es la leche...”

“Ahora ya no tengo tantas, pero quiero” ha respondido Laura. Los concursantes se han sumado a las palabras de la presentadora: “A mí me pasa lo mismo”. “Os vais animando y no podéis parar”, ha concluido Jorge Fernández la conversación entre risas. ¡Qué bonitas tienen que estar las casas de nuestros concursantes!

Las luces navideñas son un indispensable en estas fechas. Nos sumamos a la pasión de Laura Moure por este adorno navideño porque son increíbles. ¡Dale al play y revive el momento!