Laura Moure sorprende a Jorge Fernández con sus gustos: “Es que estoy cambiando”

Cuando Jorge Fernández ha dado paso al último panel de La ruleta de la suerte, ha hecho un comentario a Laura Moure. Aunque el enunciado es “buenísimo”, el presentador cree que por sus ingredientes no va a ser de su gusto. Sin embargo, se ha llevado una grata sorpresa cuando Laura, la concursante, ha resuelto. Se trata de “puré de puré de calabaza con puerros confitados”.

“Claro que está bueno”, ha comentado Laura Moure ante la extrañeza del presentador. “Yo pensaba que ni la calabaza ni los puerros te gustaban mucho”, ha reconocido Jorge, mientras aseguraba que “la foto es brutal”. De hecho, ha enseñado el plato a cámara, toda una tentación justo a la hora de la comida.

Laura le ha reconocido: “Es que estoy cambiando”. Ha explicado que, con esta receta, la calabaza no la tiene que masticar y “en un puretito y está bueno todo”. “Sí que me lo como”, ha insistido ante el pintón de este plato. ¡Dale al play y no te lo pierdas!