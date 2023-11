Jorge Fernández se rinde en elogios hacia Nerea: “Eres una jugona”

En la presentación al inicio del programa, Nerea ha destacado que es una consumidora habitual de La ruleta de la suerte. Algo que no ponemos en duda después del desempeño que está mostrando a lo largo de programa. “Estás resolviendo paneles de todos los colores” ha destacado Jorge Fernández después de su último acierto.

Nerea conoce a la perfección la dinámica del concurso, a pesar de esto ni ella confiaba en hacerlo tan bien. “Pensaba que me iba a poner super nerviosa y no iba a dar ni una”. No confiaba mucho en sus posibilidades, pero la realidad es que ya acumula un total de 2160 euros el atril amarillo.