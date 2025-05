Cristina adelanta a Sara y se coloca la primera con 1.375 eurazos: “Todo gracias a alguien del público”

¡Vaya programón que se está marcando Cristina! La concursante ha tenido la suerte de caer en la primera parte del Gran premio, que esconde nada menos que un televisor, ¡qué bien le vendría para su nuevo pisito!

Con 350 euros y solo la Doble letra y parte del premio en sus manos, ha utilizado el Me lo quedo con su compañera Sara, que tenía bastantes gajos como el Súper comodín, el Empiezo yo o una Ayuda final: “Todo gracias a alguien del público, porque Cristina no se había dado cuenta”, le ha dicho Jorge Fernández a Sara, que no terminaba de creerse lo que había perdido en un momento.

Cristina no ha desaprovechado ni un segundo, porque ha utilizado el gajo de Todas las vocales de su compañera y, ¡vaya panel que se le ha quedado!

La concursante ha seguido con la suerte de su lado y ha caído en el Premio con el que se puede llevar una cámara de seguridad si consigue resolver el panel. Finalmente, lo ha logrado con 500 euros en el marcador y 200 del premio, que le han colocado con 1.375 eurazos, adelantando a su compañera Sara y colocándose la primera.

A pesar de ello, el presentador le ha advertido de que no se confíe, no vaya a ser que caiga en el Se lo doy y el programa de un giro. ¡Esto es solo el principio! No te pierdas como sigue, ¡dale al play!