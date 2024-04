Jorge Fernández impactado con la tirada de Manuel: “Estas cosas pasan muy pocas veces”

Manuel necesitaba conseguir el Me lo quedo para completar el Gran Premio que compartía con Marina. No tenía demasiadas opciones, ya que era el último panel para conseguirlo. ¡Parecía algo imposible!

Aun así, lo ha intentado a pesar de que tenía una vuelta completa de tirada. Jorge Fernández no se lo podía creer: “Vaya tirada, estas cosas no se ven todos los días”.

Manuel cree que ha sido todo suerte, pero Jorge le insiste en que no se quite méritos por lo que ha conseguido. Suerte o no, Manuel ha podido completar el Gran Premio y se postula como favorito para jugar la Gran final del concurso. ¡Dale al play y revive la tirada del programa!