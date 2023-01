Jorge Fernández ‘gafa’ la jugada de Carlos: “Cuando alguien es bueno hay que reconocérselo”

Carlos ha tenido mucha suerte, tras tirar con fuerza en la ruleta, ¡ha conseguido caer en la casilla de los 1.000 euros! Debido a la buena racha acumulada por el jugador, Jorge Fernández se ha acercado a él para darle la enhorabuena con un cariñoso apretón de manos: “Eres muy bueno y cuando alguien lo hace bien hay que decírselo”.

Tras ese momento tan especial e inusual, Carlos dice su consonante, pero… ¡resulta que dicha letra no está en el panel! Ni el público ni sus compañeras pueden creerse lo que están viendo, aunque el concursante del atril rojo no pierde sus ánimos y asegura: “Ahora vuelvo, no te preocupes”.

Adelántate a la emisión de los próximos programas en ATRESplayer PREMIUM