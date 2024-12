Jordi consigue recuperar su caja mágica gracias al gajo del Duende en La ruleta de la suerte

¡Jordi lo ha conseguido! El concursante tuvo muy mala suerte al levantar el gajo del Exprés. El catalán no era consciente de que si fallaba perdería la caja mágica y como no se sabía el panel así ha sido.

Pero él, no ha sido el único, el resto de sus compañeros también la había perdido tras haber caído en la Quiebra. Por lo tanto, todos luchaban para conseguir el gajo del Duende y así recuperarla.

Su compañera Encarnita lo ha intentado pero no ha llegado y se ha quedado en el Pierde turno: “Iva a por el duende pero me he quedado que no”. Jordi se ha arriesgado y lo ha conseguido… ¡ha caído en el gajo del Duende! ¡Revive este momentazo!