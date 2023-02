¡Increíble! La insistencia de Javi hace que gane el bote de 1.750 euros

¡Qué gran jugada ha hecho Javi! Intentar resolver de una tirada. Intentarlo con dos, pasarse y quedarse a la mitad de dinero. Volver a tirar… Javi lo ha intentado de todas las formas posibles y finalmente ha logrado su objetivo.

Un panel casi resuelto que el concursante no daría por cerrado hasta que no lograra hacerse con el bote. Todo su esfuerzo vale la recompensa, y si no, que se lo digan a este joven concursante que no ha dejado de jugársela apostando siempre a ganar. “Voy a seguir tirando”, era la frase más repetida de este panel con bote.

La pista del panel no podía ser más acertada: ‘Deliciosa’, a lo que Javi tras ver los 2.000 euros conseguidos en el panel, más la suma de lo anterior que elevaba su premio final a 3.525 euros, ha declarado, en tono humorístico y todavía perplejo tras lo sucedido, que la cifra que lograba llevarse sí que se podía considerar como algo delicioso. ¡Enhorabuena!