“Le habéis empujado”: El público hace dudar a Álvaro, ¿arriesgando demasiado?

Álvaro nos ha dejado pegados a la pantalla en este programa de La ruleta de la suerte. Todos estábamos atentos a lo que estaba sucediendo en el panel de la letra oculta.

El concursante en un principio quería resolver sin conseguir el Supercomodín para asegurarse el dinero de su marcador. Sin embargo, los consejos del público le han hecho cambiar de idea. “Los cuartos no se los juegan ellos”, ha bromeado el segoviano.

Una pena que la letra que ha dicho no fuera la oculta. Álvaro se ha vuelto a replantear de nuevo seguir jugando: “Es que ya me he arriesgado demasiado”, ha comentado, pero el público ha vuelto a insistirle.

Tras mucho pensarlo, el concursante ha decidido tirarse a la piscina a pesar de que no lo tenía nada fácil. ¡Dale al play para ver cómo termina el panel!