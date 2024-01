¡Un futuro matrimonio depende de La ruleta!: “Si no me llevo nada no me caso”

Judit visita La ruleta con un propósito claro: “Ya que mi pareja no lo hace, mi objetivo si me llevo dinero es pedirle matrimonio”. A Jorge Fernández le han encantado las palabras de la concursante: “Así me gusta, directa sin rodeos”.

También, el presentador se ha preocupado por la pareja de Judit: “¿Se está enterando ahora?”. La concursante le ha contestado: “No te preocupes está más que avisado, le tengo aburrido”. El presentador le ha querido preguntar los motivos por los que él no se lo ha pedido todavía.

Como Judit los desconoce, asegura que, si no se lleva dinero hoy será el destino que le está enviado una señal para que no se case. Jorge le ha respondido al instante: “¡No por favor! No pongas a la ruleta como impedimento para tu matrimonio”. Sin embargo, Judit se lo toma como justicia divina. ¡Revive la presentación de Judit y le deseamos toda la suerte en el programa para que su paso por el concurso acabe en boda!