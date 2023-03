La mayor locura de Joaquín por salir de la Fiorentina: “Le pegué un puñetazo a la pared”

Joaquín no quería seguir en Italia y después de fingir su malestar el equipo de Florencia seguía sin dejarle regresar a la capital hispalense.

En un acto de desesperación, Joaquín Sánchez acabó apareciendo en la ciudad deportiva de la Fiorentina, “iba como un elefante en una cacharrería” asegura el jugador.

Marco Alonso explica toda la revolución que sufrió el equipo, “yo oía a los utilleros decir que Joaquín había tenido bronca con el míster”.

Joaquín llega con tal enfado que acaba pegando un puñetazo a la pared por no enfrentarse con el entrenador. Un acto en el que se acabó fisurando la mano. Marco Alonso recuerda la frase que le dijo el capitán del Betis después del puñetazo, “si no me dan el Oscar después de esta, no me lo dan nunca más”.