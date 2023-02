Joaquín, ante los derbis frente al Sevilla: “Yo los sufro mucho”

“En los derbis he ganado, he perdido y he empatado, pero los sufro mucho” asegura Joaquín Sánchez cuando habla de los partidos frente a su club rival, el Sevilla.

Sergio Canales habla de la experiencia del capitán del Betis en este tipo de partidos, “se nota que Joaquín es el que más derbis ha jugado” asegura el futbolista.

Su compañero y amigo, Borja Iglesias define los derbis como algo especial, “en todos los clubes hay partidos con una carga emocional mayor, pero lo que se vive aquí es especial”.

El periodista de Onda Cero Carlos Hidalgo explica que en Sevilla se vive un derbi todos los días, “aquí o eres del rojo o eres del verde”. Manuel Pellegrini confiesa que “la rivalidad debe de seguir porque le da un aspecto competitivo que es muy sano siempre que se mantenga dentro del terreno de juego”.