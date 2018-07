MEJORES MOMENTOS | LA NOCHE DE ROBER

La Nochevieja que Pepe Rodríguez tuvo que dar las Campanadas fue el comienzo de un duro golpe para la vida del chef. La madre de Pepe falleció cuando el cocinero vivía unos de sus días más importantes y, a pesar de que no pudo despedirse de ella y que siguió trabajando hasta el último día, el chef está orgulloso de lo que había compartido con ella durante 45 años: "Lo que la haya querido la he querido ya, no la puedo querer el último segundo".