Vídeo inédito: La contundente respuesta de Ana Milán sobre el ejercicio: “A mí el cuerpo no me pide deporte, me pide cruasanes”

Ana Milán asegura que, en sus 48 años, nunca se ha levantado con ganas de salir a correr, “a mí el cuerpo no me pide deporte, me pide cruasanes” confiesa la invitada de ‘Joaquín, el novato’.

El futbolista no puede parar de reír ante la relación de la actriz con el deporte. Un momento que Ana Milán aprovecha para relatar una anécdota con sus padres, “llegué a falsificar un justificante en el colegio diciendo que tenía tuberculosis para no hacer gimnasia” asegura la invitada.

Un divertido recuerdo que deja patente la complicada relación de la actriz con el ejercicio físico a pesar de que Joaquín intente animarla a practicarlo.